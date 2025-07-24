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قائد الأمن الداخلي بالسويداء: أولويتنا ترسيخ الأمن وتعزيز السلم الأهلي

قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحمد الدالاتي
قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحمد الدالاتي
 
الخميس، 24-07-2025 12:36 ص
الوكيل الإخباري- أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحمد الدالاتي أن أولوية الحكومة السورية في المرحلة الحالية تتركز على تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة، وتثبيت وقف إطلاق النار كخطوة ضرورية لمعالجة الواقع الإنساني المتردي الذي يعاني منه الأهالي.اضافة اعلان


وشدد على أهمية تعزيز خطاب السلم الأهلي ووقف خطاب الكراهية، داعيًا جميع السوريين إلى تغليب لغة العقل والحوار في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن أيّ طروحات ذات طابع انفصالي أو تدعو لتقسيم البلاد مرفوضة جملة وتفصيلاً، سواء من قبل أهالي السويداء أو من قبل الشعب السوري بمختلف مكوناته، مؤكدًا أن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا تمثل خطًا أحمرًا لا يمكن تجاوزه.

ودعا القائد الأمني جميع الأطراف إلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، والعمل بروح المسؤولية الوطنية من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة والحفاظ على النسيج المجتمعي المتماسك الذي طالما ميّز السويداء.
 
 
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