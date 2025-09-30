الثلاثاء 2025-09-30 03:32 م
 

قطر : اجتماع حاسم اليوم

دول ومنظمات تدين العدوان الإسرائيلي على قطر
الثلاثاء، 30-09-2025 02:09 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن قطر ومصر سلمتا في وقت متأخر الاثنين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الوفد التفاوضي لحركة حماس في الدوحة، مؤكداً أن الحركة وعدت بدراسة هذه الخطة "بمسؤولية".

 وأضاف الأنصاري أن اجتماعًا سيُعقد مساء الثلاثاء بحضور الوفد التركي "للدفع باتجاه المضي قدما في التفاوض"، معربًا عن تفاؤله إزاء الخطة "لكونها شاملة".


وبين أن وفد حماس التفاوضي وعد بدراسة الخطة الأميركية "وما زال الوقت مبكرا للرد"، موضحا أن قطر راضية عن الضمانات الأمنية الأميركية التي تلقتها في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على الدوحة.

 
 
