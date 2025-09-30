قطر : اجتماع حاسم اليوم

الوكيل الإخباري- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن قطر ومصر سلمتا في وقت متأخر الاثنين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الوفد التفاوضي لحركة حماس في الدوحة، مؤكداً أن الحركة وعدت بدراسة هذه الخطة "بمسؤولية".

وأضاف الأنصاري أن اجتماعًا سيُعقد مساء الثلاثاء بحضور الوفد التركي "للدفع باتجاه المضي قدما في التفاوض"، معربًا عن تفاؤله إزاء الخطة "لكونها شاملة".