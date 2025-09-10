قطر: العثور على أشلاء في مواقع متفرقة ضمن موقع الهجوم الإسرائيلي

10:39 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الداخلية القطرية، الأربعاء، إن الجهود متواصلة للتعرف على هوية شخصين مفقودين في موقع الهجوم الإسرائيلي.





وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم العثور على أشلاء بشرية في مواقع متفرقة ضمن موقع الهجوم الإسرائيلي، ويعكف حاليا الفريق القطري لتحديد هويات ضحايا الكوارث للتعرف على هوياتهم بدقة.



وتابعت أنه تم التأكد من هوية جهاد لبد، الذي تم اغتياله في اعتداء الذي استهدف الثلاثاء أحد المقرات السكنية التي يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.



وكانت قطر أكدت أن إسرائيل شنت "هجوما" استهدف مقرّات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ وجهاز الشاباك، عبر سلاح الجو، هجوما على القيادة العليا لحركة حماس.



