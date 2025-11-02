الأحد 2025-11-02 11:18 م
 

إدارة ترامب تدرس تعزيز الهيمنة العالمية للدولار وسط المنافسة مع الصين

الأحد، 02-11-2025 09:36 م
الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير عن مناقشات تجريها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز المواقع العالمية للعملة الأمريكية، وتدويل الدولار في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين.اضافة اعلان


وأفادت الصحيفة بأن مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية أجروا سلسلة من اللقاءات مع خبراء في تدويل استخدام الدولار، بما في ذلك ستيف هانكي، الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز والخبير الرائد في هذا المجال.

ووفقًا للتقرير، عُقدت اللقاءات في أغسطس بمشاركة ممثلين من مجلس المستشارين الاقتصاديين والمجلس الاقتصادي الوطني ومجلس الأمن القومي، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز استخدام الدولار في البلدان النامية، بما في ذلك الأرجنتين ولبنان وباكستان.

وتهدف هذه المبادرة إلى مواجهة جهود الصين الرامية لتعزيز آليات تسوية بديلة في التجارة الدولية.
وأكد النائب المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، صحة إجراء هذه المشاورات، لكنه لفت إلى أن الإدارة لم تتخذ بعد قرارات نهائية بشأن سياسة تدويل استخدام الدولار.

من جانبه، حدد البروفيسور هانكي الأرجنتين كأحد المرشحين الرئيسيين للانتقال إلى الدولار، مع الإشارة إلى أن الأزمة الحالية في البلاد ونقص احتياطيات الدولارات يعقدان إمكانية تنفيذ ذلك.

يأتي ذلك في سياق التصعيد الأمريكي ضد محاولات خلق بدائل للدولار، حيث هدد ترامب أواخر فبراير الماضي دول "بريكس" برسوم جمركية بنسبة 150% بسبب محاولات إنشاء بديل للدولار، معربًا عن اعتقاده بأن دول "بريكس" تريد استبدال العملة الأمريكية باليوان الصيني.

