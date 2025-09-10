الأربعاء 2025-09-10 02:06 م
 

كوريا الجنوبية تخصص طائرة لإعادة العمال الموقوفين في الولايات المتحدة

كوريا الجنوبية تخصص طائرة لإعادة العمال الموقوفين في الولايات المتحدة
تعبيرية
 
الأربعاء، 10-09-2025 12:50 م
الوكيل الإخباري-   غادرت طائرة مستأجرة سيول متوجّهة إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، لإعادة مئات العمال الكوريين الجنوبيين الذين أوقفتهم إدارة الهجرة الأميركية، بحسب ما أفادت شركة الخطوط الجوية الكورية.اضافة اعلان


ودهم عناصر إدارة الهجرة، مصنعًا لبطاريات السيارات ، يتم بناؤه في ولاية جورجيا بجنوب الولايات المتحدة، وأوقفوا 475 شخصًا، بينهم أكثر من 300 عامل كوري جنوبي.

وأكد مسؤولون أميركيون أن العملية كانت الأكبر في موقع واحد منذ بدأت إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأفادت متحدثة باسم الخطوط الجوية الكورية الجنوبية وكالة "فرانس برس" بأن طائرة من طراز بوينغ 747-8I، تتسع لأكثر من 350 راكبًا، غادرت سيول الأربعاء.

وأضافت: "لم يتقرّر موعد رحلة العودة بعد".

ورغم عدم الكشف عن موعد رسمي للرحلة، قال مسؤولون كوريون جنوبيون، الأربعاء، إنها تأخّرت "نتيجة ظروف في الجانب الأميركي"، من دون تقديم تفاصيل.

وكان وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، قد توجّه إلى الولايات المتحدة، الإثنين، للبحث في قضية العمال، متعهّدًا بضمان عودتهم سريعًا "بصحة جيدة".

وأعلن الوزير، قبل مغادرته سيول، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الأميركية يجنّب العمال أي إجراءات عقابية، مثل منعهم من دخول الولايات المتحدة لخمسة أعوام.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

546

فيديو منوع تخيل أن ترى هذا المنظر أمامك !

7ه

فيديو منوع مشهد لطيف من داخل الحرم المكي

ارشيفية

أخبار محلية الملك يلتقي عباس ويبحثان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

41 شهيدا و184 جريحا في غزة خلال يوم

فلسطين 41 شهيدا و184 جريحا في غزة خلال يوم

ارشيفية

أخبار محلية الأمير الحسين يزور قطر الأربعاء

با

أخبار الشركات المهندس عماد المطارنة رئيساً لمجلس إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال

58

المرأة والجمال حساسية صبغة الشعر.. أين يكمن الخطر الحقيقي؟

كلب داخل قفص

أخبار محلية خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها



 
 





الأكثر مشاهدة