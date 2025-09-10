كوريا الجنوبية تخصص طائرة لإعادة العمال الموقوفين في الولايات المتحدة

ودهم عناصر إدارة الهجرة، مصنعًا لبطاريات السيارات ، يتم بناؤه في ولاية جورجيا بجنوب الولايات المتحدة، وأوقفوا 475 شخصًا، بينهم أكثر من 300 عامل كوري جنوبي.
وأكد مسؤولون أميركيون أن العملية كانت الأكبر في موقع واحد منذ بدأت إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وأفادت متحدثة باسم الخطوط الجوية الكورية الجنوبية وكالة "فرانس برس" بأن طائرة من طراز بوينغ 747-8I، تتسع لأكثر من 350 راكبًا، غادرت سيول الأربعاء.
وأضافت: "لم يتقرّر موعد رحلة العودة بعد".
ورغم عدم الكشف عن موعد رسمي للرحلة، قال مسؤولون كوريون جنوبيون، الأربعاء، إنها تأخّرت "نتيجة ظروف في الجانب الأميركي"، من دون تقديم تفاصيل.
وكان وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، قد توجّه إلى الولايات المتحدة، الإثنين، للبحث في قضية العمال، متعهّدًا بضمان عودتهم سريعًا "بصحة جيدة".
وأعلن الوزير، قبل مغادرته سيول، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الأميركية يجنّب العمال أي إجراءات عقابية، مثل منعهم من دخول الولايات المتحدة لخمسة أعوام.
