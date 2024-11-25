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كوريا الشمالية توسّع مصنعاً لإنتاج صواريخ تستخدمها روسيا

صورة من الأقمار الصناعية لمصنع 11 فبراير
صورة من الأقمار الصناعية لمصنع 11 فبراير
الإثنين، 25-11-2024 03:28 م
الوكيل الإخباري-   خلص باحثون في مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة، بناءً على صور أقمار صناعية، إلى أن كوريا الشمالية توسّع مجمعاً رئيسياً لتصنيع الأسلحة ويستغل لتجميع نوع من الصواريخ قصيرة المدى تستخدمه روسيا في أوكرانيا.اضافة اعلان


وتعد المنشأة، المعروفة باسم "مصنع 11 فبراير"، جزءاً من "مجمع ريونغ سونغ" في هامهونغ، ثاني أكبر مدينة في كوريا الشمالية على الساحل الشرقي للبلاد.

وقال سام لير الباحث في "مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي" إنه المصنع الوحيد المعروف بإنتاج صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ 11".

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن هذه الذخائر، المعروفة في الغرب باسم "كيه. إن – 23"، استخدمتها القوات الروسية في هجومها على أوكرانيا.

ونفت روسيا وكوريا الشمالية أن تكون الأخيرة قد نقلت أسلحة إلى الأولى لاستخدامها في أوكرانيا. ووقّع البلدان معاهدة دفاع مشترك في قمة عقدت في يونيو و تعهدا بتعزيز العلاقات العسكرية بينهما.

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