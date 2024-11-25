كوريا الشمالية توسّع مصنعاً لإنتاج صواريخ تستخدمها روسيا

وتعد المنشأة، المعروفة باسم "مصنع 11 فبراير"، جزءاً من "مجمع ريونغ سونغ" في هامهونغ، ثاني أكبر مدينة في كوريا الشمالية على الساحل الشرقي للبلاد.
وقال سام لير الباحث في "مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي" إنه المصنع الوحيد المعروف بإنتاج صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ 11".
وذكر مسؤولون أوكرانيون أن هذه الذخائر، المعروفة في الغرب باسم "كيه. إن – 23"، استخدمتها القوات الروسية في هجومها على أوكرانيا.
ونفت روسيا وكوريا الشمالية أن تكون الأخيرة قد نقلت أسلحة إلى الأولى لاستخدامها في أوكرانيا. ووقّع البلدان معاهدة دفاع مشترك في قمة عقدت في يونيو و تعهدا بتعزيز العلاقات العسكرية بينهما.
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