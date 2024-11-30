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للمرة الأولى منذ 2016 .. غارات جوية على أحياء حلب

أرشيفية من قصف على حلب
أرشيفية من قصف على حلب
السبت، 30-11-2024 09:55 ص
الوكيل الإخباري-  شنت طائرات حربية بعد منتصف ليل الجمعة، غارات على أحياء مدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2016، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.اضافة اعلان


واستهدفت الغارات حي الفرقان قرب حلب الجديدة من الجهة الغربية للمدينة، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا".

وأسفرت الضربات الجوية وعمليات القصف البري والمقاومة المحدودة لعناصر قوات الجيش السوري عن مقتل 20 عنصرا من التنظيمات المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وتوغلت الفصائل المسلحة داخل أحياء مدينة حلب، وسيطروا على غالبية المدينة ومراكز حكومية وسجون.

وانسحب محافظ حلب وقيادات الشرطة الأفرع الأمنية من وسط المدينة، وفرت فرق قوات الجيش السوري المقاتلة والتعزيزات من المدينة إلى منطقة السفيرة.

سكاي نيوز
 
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