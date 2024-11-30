للمرة الأولى منذ 2016 .. غارات جوية على أحياء حلب

واستهدفت الغارات حي الفرقان قرب حلب الجديدة من الجهة الغربية للمدينة، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا".
وأسفرت الضربات الجوية وعمليات القصف البري والمقاومة المحدودة لعناصر قوات الجيش السوري عن مقتل 20 عنصرا من التنظيمات المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وتوغلت الفصائل المسلحة داخل أحياء مدينة حلب، وسيطروا على غالبية المدينة ومراكز حكومية وسجون.
وانسحب محافظ حلب وقيادات الشرطة الأفرع الأمنية من وسط المدينة، وفرت فرق قوات الجيش السوري المقاتلة والتعزيزات من المدينة إلى منطقة السفيرة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
على الرغم من وقف إطلاق النار .. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
"خروقات إسرائيل" تهدد وقف إطلاق النار في لبنان
-
جنرال ألماني يؤكد أن أوكرانيا ستتخلى عن بوكروفسك بداية 2025
-
المرصد السوري: غالبية مدينة حلب بقبضة الفصائل المسلحة
-
طائرات حربية روسية وصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق المحيط الهادئ
-
سيناتور سويسري يؤكد أن بلاده مرغمة فرضت العقوبات ضد روسيا
-
الهند تخطط لإرسال مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة
-
كوسوفو تتهم عصابات صربية بالهجوم على شبكات مياه الشرب