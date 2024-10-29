مأساة عديسة .. التفجيرات تنال من أعرق بيوت الفن في لبنان

وتعتبر بلدة عديسة بسكانها جزء من الإرث الحضاري والثقافي في لبنان، منها ينحدر أهم المبدعين والفنانين الذين خسروا كما خسر كل الشعب اللبناني منازلهم وربما أحبابهم.
منزل أحد أهم أعلام البلدة الفنان التشكيلي الراحل عبد الحميد بعلبكي تعرض للتدمير جراء التفجيرات التي نفذتها إسرائيل في البلدة ، وهو الأمر الذي يضاف إلى جرائم الاحتلال بحق لبنان وحضارته .
وعبر ابن عبد الحميد بعلبكي، المايسترو لبنان بعلبكي عن حزنه الشديد على الخسارة الفادحة التي لحقت بمنزل عائلته الفنية العرقية.
وقال بعلبكي في لقاء صحفي: "لا نعلم متى تتاح لنا الفرصة للعودة إلى أرضنا ونلملم جراحنا، لكنّي أعلم أن كل إنسان في هذا البلد لديه خسارته، وكل فرد ينظر إلى خسارته على أنها الأشد فداحة. ربما خسارتنا ليست أكبر من خسائر الآخرين، لكن بالنسبة لنا، هي أسوأ حزن يمكن أن نعيشه بعد رحيل والدي ووالدتي".
سكاي نيوز
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