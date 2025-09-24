ماكرون: إذا أراد ترامب جائزة نوبل للسلام فعليه أن يوقف حرب غزة

07:36 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يريد حقًا الحصول على جائزة نوبل للسلام، فعليه إنهاء الحرب في غزة. اضافة اعلان





وأضاف، في مقابلة مع قناة BFM الفرنسية، يوم الثلاثاء، من نيويورك، أن ترامب وحده يملك القدرة على الضغط على إسرائيل لوضع حد لهذه الحرب.



واستطرد قائلًا:

"هناك شخص واحد قادر على فعل شيء حيال ذلك، وهو رئيس الولايات المتحدة. وسبب قدرته على فعل أكثر مما يمكننا فعله هو أننا لا نورد أسلحة تسمح بشن الحرب في غزة. نحن لا نقدم معدات تسمح بشن الحرب في غزة. الولايات المتحدة تقوم بذلك."



وألقى ترامب خطابًا شديد اللهجة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض فيه التحركات التي اتخذها حلفاؤه الغربيون للاعتراف بدولة فلسطينية، قائلًا إنها "مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)."



وقال ترامب:

"علينا وقف الحرب في غزة فورًا. علينا أن نتفاوض فورًا لإحلال السلام."



وعلّق ماكرون على خطاب ترامب قائلًا:

"أرى رئيسًا أميركيًا منخرطًا في الأمر، كرّر هذا الصباح من على المنصة: 'أريد السلام. لقد حللت سبعة صراعات'، ويريد جائزة نوبل للسلام. هذه الجائزة لا يمكن الحصول عليها إلا بوقف هذا الصراع."



وقد رُشِّح ترامب لنيل جائزة نوبل السنوية للسلام من قبل عدد من الدول، منها إسرائيل وباكستان وكمبوديا، لجهوده في التوسط في اتفاقيات سلام أو وقف إطلاق النار. وكان ترامب قد صرّح شخصيًا بأنه يستحق الجائزة، التي حصل عليها أربعة رؤساء سابقين في البيت الأبيض.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي:

"بذل الرئيس ترامب جهودًا من أجل السلام تفوق ما بذله جميع الحاضرين في الأمم المتحدة مجتمعين."