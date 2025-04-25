مجلس الأمن الدولي يناقش الملفين الإنساني والسياسي في سوريا

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس الأمن الدولي، الجمعة التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، حيث استمع الأعضاء إلى احاطتين من المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون ومن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا.

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وأكد بيدرسن، أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا، وقال إن مشاركة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني في جلسة مجلس الأمن اليوم تعكس التطورات المهمة التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة، معربا عن تقديره لالتزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة البناءة على المستوى الدولي.



وقال بيدرسن، إن الكثير قد تحقق مما يستحق الإشادة والدعم، "لكن لا تزال التحديات هائلة، ولا يزال الوضع هشا للغاية، فهناك حاجة إلى مزيد من الشمول السياسي، ومزيد من العمل على الصعيد الاقتصادي".



وأشار إلى أنه بحدوث تغيير جذري في هذين العنصرين، يُمكن للانتقال السياسي في سوريا أن ينجح "وبدونهما، فإنه على الأرجح لن يُكتب له النجاح، بما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة".



من جانبها، قالت مسويا، إن التحديات المعقدة التي تواجه سوريا تحدث في ظل "واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم"، حيث يعاني ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان من العوز، ويواجه أكثر من نصفهم انعدام الأمن الغذائي، ولا يزال هناك حوالي سبعة ملايين نازح في البلاد.