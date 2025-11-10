مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

06:46 ص

الوكيل الإخباري- تحرك مجلس الشيوخ الأميركي، للتصويت على إعادة فتح الحكومة الاتحادية وسط تفاؤل بأن إنهاء الإغلاق التاريخي، الذي دخل يومه الأربعين، أصبح في متناول اليد.





وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على المضي قدما في مشروع قانون أقره مجلس النواب سيتم تعديله للجمع بين إجراء التمويل قصير الأجل، والذي سيمول الحكومة حتى كانون الثاني 2026، مع حزمة من 3 مشاريع قوانين مخصصات لعام كامل.



لا يزال يتعين على مجلس النواب إقرار الحزمة المعدلة وإرسالها إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام.



وقاوم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الجهود الرامية إلى إقرار إجراء تمويلي، بهدف الضغط على الجمهوريين للموافقة على إصلاحات الرعاية الصحية التي من شأنها أن تشمل تمديد الإعانات المنتهية الصلاحية بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.



وبموجب الصفقة التي تجري مناقشتها، سيوافق مجلس الشيوخ على إجراء تصويت منفصل في وقت لاحق على الإعانات.



وقال السناتور الأمبركي ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي، للصحفيين إنه سيصوت ضد إجراء التمويل، لكنه أشار إلى أنه قد يكون هناك دعم ديمقراطي كافٍ لتمريره.