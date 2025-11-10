الإثنين 2025-11-10 08:32 ص
 

مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة
 
الإثنين، 10-11-2025 06:46 ص
الوكيل الإخباري-   تحرك مجلس الشيوخ الأميركي، للتصويت على إعادة فتح الحكومة الاتحادية وسط تفاؤل بأن إنهاء الإغلاق التاريخي، الذي دخل يومه الأربعين، أصبح في متناول اليد.اضافة اعلان


وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على المضي قدما في مشروع قانون أقره مجلس النواب سيتم تعديله للجمع بين إجراء التمويل قصير الأجل، والذي سيمول الحكومة حتى كانون الثاني 2026، مع حزمة من 3 مشاريع قوانين مخصصات لعام كامل.

لا يزال يتعين على مجلس النواب إقرار الحزمة المعدلة وإرسالها إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام.

وقاوم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الجهود الرامية إلى إقرار إجراء تمويلي، بهدف الضغط على الجمهوريين للموافقة على إصلاحات الرعاية الصحية التي من شأنها أن تشمل تمديد الإعانات المنتهية الصلاحية بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

وبموجب الصفقة التي تجري مناقشتها، سيوافق مجلس الشيوخ على إجراء تصويت منفصل في وقت لاحق على الإعانات.

وقال السناتور الأمبركي ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي، للصحفيين إنه سيصوت ضد إجراء التمويل، لكنه أشار إلى أنه قد يكون هناك دعم ديمقراطي كافٍ لتمريره.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان

اقتصاد محلي ارتفاع التداول العقاري في الأردن

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يستقر بعدما خففت المخاوف بشأن النمو من آمال انتهاء الإغلاق الحكومي قريبا

وفاة بحادث تدهور مركبة في الشيدية

أخبار محلية وفاة بحادث تدهور مركبة في الشيدية

ترامب يعلن اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي

عربي ودولي ترامب يعلن اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي

أفراد من الأمن يقفون أمام سجن بعد أعمال شغب مسلحة أسفرت عن مقتل 31 نزيلا وإصابة العشرات في ماشالا بالإكوادور

عربي ودولي مقتل 31 نزيلا في أحد سجون الإكوادور عقب أعمال شغب

سبائك ذهب

أسواق ومال أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 5-6 درجات مئوية

الطقس الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 5-6 درجات مئوية الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة