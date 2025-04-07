الإثنين 2025-04-07 11:03 ص
 

محمود خليل يتحدث عن اختطافه من قبل إدارة الهجرة الأمريكية

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 07-04-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري- تحدث الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا الأمريكية محمود خليل، الذي اعتقلته سلطات الهجرة في مارس الماضي، عما وصفه بـ"اختطافه"، محذرا الطلاب من أن الجامعة ستنقلب عليهم قريبا.

وقال خليل، المفاوض الرئيسي السابق لاعتصام مناصري القضية الفلسطينية في جامعة كولومبيا، في مقاله المنشور في صحيفة Columbia Daily Spectator، إن الجامعة "مهدت الطريق لاختطافي"، ودعا طلابها إلى "عدم التخلي عن مسؤوليتهم في مواجهة القمع".

وكتب خليل: "منذ اختطافي في الثامن من مارس، تسارعت وتيرة ترهيب واحتجاز الطلاب الدوليين الذين يدافعون عن فلسطين"، مشيرا إلى أن "المنطق الذي تستخدمه الحكومة الفيدرالية في استهدافي أنا وزملائي، هو امتداد مباشر لسياسات القمع التي تنتهجها جامعة كولومبيا تجاه فلسطين".

اضافة اعلان


وأضاف: "في الأشهر الثمانية عشر منذ بدء الحملة الإبادة في غزة، لم تكتف كولومبيا برفض الاعتراف بأرواح الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم لصالح الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، بل ساهمت في تكرار اللغة التي تستخدم لتبرير هذا القتل".


وأشار خليل إلى أن "الاهتمام الرئيسي لجامعة كولومبيا كان دائما بالحفاظ على قوتها المالية، وليس حماية الطلاب"، وقال: "لهذا السبب، لم تتردد كولومبيا في تبني أجندة تقدمية سطحية، لكنها تجاهلت قضية فلسطين. ولهذا السبب أيضا، ستنقلب عليكم قريبا"، موجها حديثه إلى الطلاب الذين وصفهم بأنهم "غير مبالين بتجاهل الجامعة لحقوق الإنسان واستعدادها للتخلي عن سلامة طلابها".


وقد اتهمت إدارة الرئيس ترامب خليل، الذي احتجزته مؤخرا إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، بأنه "مؤيد لحركة حماس"، وبأنه شارك في أنشطة  معادية للسامية، وتسعى الإدارة إلى سحب البطاقة الخضراء منه بناءً على تلك الاتهامات.


وجاء مقال خليل في وقت تكثف فيه إدارة ترامب إجراءاتها ضد الطلاب الدوليين، حيث تسعى إلى اعتقال وترحيل من شاركوا في تظاهرات مؤيدة لفلسطين.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

للا

طب وصحة 7 إبريل: يوم الصحة العالمي – تعزيز الوعي وتحقيق الصحة للجميع

فل

منوعات 7 إبريل: يوم اليتيم العالمي – فرصة لدعم الأيتام وتحقيق حقوقهم

ل

أخبار محلية الملك يشارك اليوم في قمة مع الرئيسين المصري والفرنسي في القاهرة

uj

فن ومشاهير تفاعل ملحوظ مع مسلسل 'آسر'.. النسخة العربية من مسلسل إيزل التركي

ل

اقتصاد محلي انخفاض لافت للذهب في الأردن.. وفرصة للمقبلين على الزواج

لاب

طب وصحة فيتامين C: كيف تحافظ على مستوياته العالية في الطعام؟

تعبيرية

فلسطين شهداء وجرحى بمجازر إسرائيلية بمناطق متفرقة في قطاع غزة

ل

أسواق ومال الذهب عالميا يهبط لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف



 
 





الأكثر مشاهدة