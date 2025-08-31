مركز عمليات النقل البحري يبلغ عن وقوع حادثة في البحر الأحمر

وجاء في البيان: "تلقى مركز عمليات النقل البحري في المملكة المتحدة بلاغا عن حادث على بُعد 40 ميلا بحريا جنوب غرب ينبع، قرب المملكة العربية السعودية.
وأوضح المركز: "أبلغ ربان السفينة بأنه شاهد تناثرا للمياه بالقرب من سفينته ناتجا عن مقذوف مجهول، وسمع دويا قويا. جميع أفراد الطاقم بخير، والسفينة تواصل رحلتها.
وأكد البيان أن "السلطات تُجري تحقيقا في الحادث. وتُنصح السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى مركز عمليات النقل البحري في المملكة المتحدة".
روسيا اليوم
