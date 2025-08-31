الإثنين 2025-09-01 12:32 ص
 

مركز عمليات النقل البحري يبلغ عن وقوع حادثة في البحر الأحمر

مركز عمليات النقل البحري يبلغ عن وقوع حادثة في البحر الأحمر
مركز عمليات النقل البحري يبلغ عن وقوع حادثة في البحر الأحمر
 
الأحد، 31-08-2025 11:10 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مركز عمليات النقل البحري في المملكة المتحدة عن تلقيه بلاغا من سفينة نقل، بوقوع حادثة في البحر الأحمرعلى بعد 40 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة ينبع السعودية.اضافة اعلان


وجاء في البيان: "تلقى مركز عمليات النقل البحري في المملكة المتحدة بلاغا عن حادث على بُعد 40 ميلا بحريا جنوب غرب ينبع، قرب المملكة العربية السعودية.

وأوضح المركز: "أبلغ ربان السفينة بأنه شاهد تناثرا للمياه بالقرب من سفينته ناتجا عن مقذوف مجهول، وسمع دويا قويا. جميع أفراد الطاقم بخير، والسفينة تواصل رحلتها.

وأكد البيان أن "السلطات تُجري تحقيقا في الحادث. وتُنصح السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى مركز عمليات النقل البحري في المملكة المتحدة".

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي ميرتس يزعم أن برلين أنقذت "الناتو" من الانهيار

ل

أسواق ومال "نيويورك تايمز": ألاسكا على شفا أزمة غاز

إدارة ترامب تعلق الموافقة على كل تأشيرات الجوازات الفلسطينية تقريبا

عربي ودولي إدارة ترامب تعلق الموافقة على كل تأشيرات الجوازات الفلسطينية تقريبا

كييف ترد على نتنياهو: منع دخول الحجاج الإسرائيليين قيد الدراسة

عربي ودولي كييف ترد على نتنياهو: منع دخول الحجاج الإسرائيليين قيد الدراسة

ل

عربي ودولي فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا حتى بعد انتهاء النزاع

الأمن يضبط شخصاً استعرض بسلاح أوتوماتيكي ومخالفات مرورية خطرة

أخبار محلية الأمن يضبط شخصاً استعرض بسلاح أوتوماتيكي ومخالفات مرورية خطرة

ن

أخبار محلية مراكز شبابية تنفذ برامج لبناء جيل واعٍ ومؤهل لخدمة المجتمع

ل

عربي ودولي فرنسا تؤكد دعمها لإقليم غرينلاند وتنتقد الطموحات الأمريكية: "ليس للبيع"



 
 





الأكثر مشاهدة