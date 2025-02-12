 
الأربعاء 2025-02-12 10:43 م
 

مسؤولون إسرائيليون: التصريحات الأميركية والإسرائيلية تعرض الصفقة للخطر

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الأربعاء، 12-02-2025 09:52 م

الوكيل الإخباري-  قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن مسؤولين ان نتنياهو رفض مناقشة المرحلة الثانية من الصفقة في الكابينت واعتبرها قضية افتراضية حاليا.

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واضافت ان التصريحات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة تعرض استمرار الصفقة للخطر بشكل كبير.


وبينت ان إسرائيل تتعمد عدم تحديد عدد المختطفين الذين سيفرج عنهم السبت حتى لا تناقض ترامب.

 

 
gnews

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