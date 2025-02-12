مسؤولون إسرائيليون: التصريحات الأميركية والإسرائيلية تعرض الصفقة للخطر

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن مسؤولين ان نتنياهو رفض مناقشة المرحلة الثانية من الصفقة في الكابينت واعتبرها قضية افتراضية حاليا.

اضافة اعلان



واضافت ان التصريحات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة تعرض استمرار الصفقة للخطر بشكل كبير.