مسؤولون إسرائيليون: التصريحات الأميركية والإسرائيلية تعرض الصفقة للخطر

واضافت ان التصريحات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة تعرض استمرار الصفقة للخطر بشكل كبير.
وبينت ان إسرائيل تتعمد عدم تحديد عدد المختطفين الذين سيفرج عنهم السبت حتى لا تناقض ترامب.
-
أخبار متعلقة
-
اشتباكات ضارية بين المقاومة وجنود الاحتلال بمخيم نور شمس
-
الشرع يصدر قرارا رئاسيا في سوريا
-
التعاون الخليجي: يجب حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الأممية
-
الرئاسة السورية تنشر تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين والشرع
-
الكرملين: بوتين يدعو ترامب لزيارة موسكو
-
الجيش الإسرائيلي يمدد فترة البقاء في جنوب لبنان
-
مصر وقطر تعملان "بشكل مكثف" لإنقاذ الهدنة في غزة
-
رويترز: السيسي لن يحضر أي مباحثات بالبيت الأبيض إذا شملت تهجير سكان غزة