مسؤول: أوروبا قد تفرض عقوبات على صادرات الكيان إذا استمر بمشروع الضم

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أوروبي، قوله، إن المفوضية الأوروبية التي ستجتمع في الأيام المقبلة، قد ترد بإجراءات أقوى إذا أقدمت إسرائيل على ضم الضفة الغربية أو طرد دبلوماسيين أوروبيين.





وأشار المسؤول إلى أن الخيارات تشمل فرض عقوبات تجارية على صادرات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.



وأضاف المسؤول الأوروبي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه لمناقشة خطط دبلوماسية، أنه "إذا كانوا قساة فسنكون قساة، وإذا كانوا لينين فسنكون كذلك".



في المقابل، صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في بيان الأحد، قائلاً: "لقد انتهت الأيام التي كانت بريطانيا ودول أخرى تحدد مستقبلنا... الرد الوحيد على أي خطوة معادية لإسرائيل هو بسط السيادة على أراضي الشعب اليهودي" في الضفة الغربية: "وإزالة فكرة الدولة الفلسطينية من الأجندة إلى الأبد".



وأضاف موجها الكلام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سيدي رئيس الوزراء، هذه هي اللحظة، والأمر بين يديك".



وتابعت الصحيفة أن عواصم غربية وعربية، بما فيها دول تُعتبر شريكة لإسرائيل، حذرت نتنياهو من الرد على اعترافها بالدولة الفلسطينية. فيما قال مسؤولون إسرائيليون خلال الأسابيع الأخيرة، إنهم يدرسون خيارات تتراوح بين طرد الدبلوماسيين الفرنسيين من قنصليتهم في القدس الغربية وصولاً إلى ضم أجزاء أو كامل الضفة الغربية.



