الإثنين 2025-09-22 08:59 م
 

مسؤول: أوروبا قد تفرض عقوبات على صادرات الكيان إذا استمر بمشروع الضم

مسؤول: أوروبا قد تفرض عقوبات على صادرات الكيان إذا استمر بمشروع الضم
مسؤول: أوروبا قد تفرض عقوبات على صادرات الكيان إذا استمر بمشروع الضم
 
الإثنين، 22-09-2025 08:45 م
الوكيل الإخباري-  نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أوروبي، قوله، إن المفوضية الأوروبية التي ستجتمع في الأيام المقبلة، قد ترد بإجراءات أقوى إذا أقدمت إسرائيل على ضم الضفة الغربية أو طرد دبلوماسيين أوروبيين.اضافة اعلان


وأشار المسؤول إلى أن الخيارات تشمل فرض عقوبات تجارية على صادرات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضاف المسؤول الأوروبي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه لمناقشة خطط دبلوماسية، أنه "إذا كانوا قساة فسنكون قساة، وإذا كانوا لينين فسنكون كذلك".

في المقابل، صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في بيان الأحد، قائلاً: "لقد انتهت الأيام التي كانت بريطانيا ودول أخرى تحدد مستقبلنا... الرد الوحيد على أي خطوة معادية لإسرائيل هو بسط السيادة على أراضي الشعب اليهودي" في الضفة الغربية: "وإزالة فكرة الدولة الفلسطينية من الأجندة إلى الأبد".

وأضاف موجها الكلام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سيدي رئيس الوزراء، هذه هي اللحظة، والأمر بين يديك".

وتابعت الصحيفة أن عواصم غربية وعربية، بما فيها دول تُعتبر شريكة لإسرائيل، حذرت نتنياهو من الرد على اعترافها بالدولة الفلسطينية. فيما قال مسؤولون إسرائيليون خلال الأسابيع الأخيرة، إنهم يدرسون خيارات تتراوح بين طرد الدبلوماسيين الفرنسيين من قنصليتهم في القدس الغربية وصولاً إلى ضم أجزاء أو كامل الضفة الغربية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة .. خروج مستشفيين ومركز صحي عن الخدمة باستهداف إسرائيلي

فلسطين غزة .. خروج مستشفيين ومركز صحي عن الخدمة باستهداف إسرائيلي

مسؤول: أوروبا قد تفرض عقوبات على صادرات الكيان إذا استمر بمشروع الضم

عربي ودولي مسؤول: أوروبا قد تفرض عقوبات على صادرات الكيان إذا استمر بمشروع الضم

القوات المسلحة تعلن البدء بتركيب خلايا شمسية لمنازل ذوي شهداء

أخبار محلية القوات المسلحة تعلن البدء بتركيب خلايا شمسية لمنازل ذوي شهداء

فشل أخذ العطوة بمقتل الشاب القادري .. وقريبه يكشف السبب

خاص بالوكيل فشل أخذ العطوة بمقتل الشاب القادري .. وقريبه يكشف السبب

شعار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الشمالية

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن بحسب التسعيرة الثانية

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن بحسب التسعيرة الثانية

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده

أخبار محلية الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده

لأول مرة في الأردن .. مزاد علني تخصص كامل عوائده لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي

أخبار محلية لأول مرة في الأردن .. مزاد علني تخصص كامل عوائده لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي



 
 





الأكثر مشاهدة