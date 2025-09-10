مصر .. رسالة حاسمة بشأن زيادة أسعار الكهرباء

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن الحكومة تنظر إلى ملف أسعار الكهرباء بمنظور شامل، وتراعي إمكانية تأثيره على معدلات التضخم، كما تدرس سبل توفير الدعم المطلوب لتمويل الكهرباء بصور أخرى.
وشدد مدبولي، على أنه "ليس في المنظور الحالي حدوث أية زيادات" في أسعار الكهرباء.
كما تحدث رئيس الوزراء، عن مساعي الحكومة لخفض معدلات الديون إلى معدلات غير مسبوقة، بالتعاون مع البنك المركزي، مشيراً إلى خفضه من 97% إلى 85% في العام المالي الماضي الذي انتهى في شهر يوليو، كما تستهدف الحكومة خفض الدين إلى 80% من الناتج المصري في العام المالي الحالي.
وذكر رئيس الحكومة المصرية، أن أفضل معدل وصل له الدين كان 78%، لكن حكومته تستهدف خفض معدلات الدين إلى أقل من ذلك بكثير، وفق قوله.
وعن الديون الخارجية، قال مدبولي، إنها "تحت السيطرة"، مشيراً إلى وضع سقف كل عام للديون الخارجية، مؤكداً أن الدولة تجاوزت الأصعب حتى الآن، بعدما كان عليها التزامات ضخمة العام الماضي، مشدداً على أن بلاده تدرك كيف ستسدد باقي الالتزامات هذا العام.
وفي أغسطس الماضي، واصل معدل التضخم في مصر اتجاهه الهبوطي للشهر الثالث على التوالي، بفضل تراجع أسعار بعض مجموعات الأغذية، ليسجل أدنى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات، معززاً بذلك توقعات حكومية بانحسار ارتفاع الأسعار.
وعلى صعيد شهري، سجل المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين تراجعاً في أغسطس بنسبة 0.4% مقارنة مع يوليو، كما تباطأ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو، بحسب بيان صدر عن البنك المركزي المصري.
روسيا اليوم
-
