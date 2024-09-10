مصر.. قرار بترحيل عدد من السوريين

الوكيل الإخباري- نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير الداخلية بشأن إبعاد عدد من السوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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ونصت المادة الأولى من القرار على ما يلي: يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو محمد محمد وضاح الناشد سوري الجنسية، من مواليد 1/2/1998، كما يتم إبعاد كل من عبد الوهاب محمد ديب خشيني سوري الجنسية، وعمار أحمد عبد الحي سوري الجنسية، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ويُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو محمد نور أنور أبو يحيى سوري الجنسية، من مواليد 1/6/1993.



كما يُبعد خارج البلاد كل من سعيد زهير كرنبة سوري الجنسية، وبهاء الدين محمد يس محمد أحمد سوداني الجنسية، ومحمد يوسف محمد الشنطي فلسطيني الجنسية، يحمل جواز سفر أردني، لأسباب تتعلق بالصالح العام.



كما نشرت الجريدة الرسمية قرارًا بإبعاد المدعو أنس محمد جمال بي سوري الجنسية، من مواليد أبو دبوس، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.



وفي سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 199 الصادر في 10 سبتمبر سنة 2024، قرار وزير الداخلية رقم 1522 لسنة 2024، بأن يُؤذن لـ21 مواطناً بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

RT