مصر .. 5 بلاغات عاجلة بسبب مقال ضد مسؤول كبير

وقال النمس، إنه تقدم بخمسة بلاغات ضد سبلة الذي نشر مقالات تضمنت معلومات كاذبة ومضللة، وشككت في القائم بأعمال رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، وقللت من شأنه، كما نشرت أخبارًا كاذبة ضده.
وأشار النمس إلى أن الكاتب ادعى وجود إعلاميين يرفضون استمرار مجلي في منصبه، مستنكرين أن يتولى شخص إداري رئاسة أكبر قطاع إعلامي في الهيئة.
وأضاف أن هذه الادعاءات تثير الفتنة بين العاملين في أكبر مؤسسة إعلامية بمصر وتبث الكراهية لوجود أحمد يحيى في منصبه.
كما أوضح أن مقالات سبلة تضمنت عبارات مسيئة، من بينها وصف مجلي بـ"رجل عجوز مريض ينتظر الموت بين لحظة وأخرى"، فضلًا عن التشكيك في قرار رئيس الهيئة بتعيينه سكرتيرًا خاصًا له.
وطالب النمس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكاتب، معربًا عن ثقته في قدرة القضاء المصري على التصدي للمعلومات المضللة التي يسعى البعض لاستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
وزير دفاع إسرائيل يهدد خامنئي: اخرج من المخبأ وانظر للسماء
-
مصر لا تمانع نشر قوات دولية في القطاع
-
ترامب يعلن حالة الطوارئ في واشنطن
-
"هآرتس": سرقة مركبة ذاتية القيادة للجيش الإسرائيلي وسيقت إلى العمق اللبناني
-
اليابان تدعو 3 ملايين شخص لإخلاء منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة
-
تركيا: مصرع شخص وإصابة 29 بهزة أرضية قوتها 6.1
-
الجزيرة: اغتيال أنس الشريف وزملائه محاولة لإسكات الأصوات
-
روسيا: هجوم أوكراني بمسيرات قتل شخصين في تولا واستهدف موسكو