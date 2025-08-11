الإثنين 2025-08-11 07:41 م
 

مصر .. 5 بلاغات عاجلة بسبب مقال ضد مسؤول كبير

مصر .. 5 بلاغات عاجلة بسبب مقال ضد مسؤول كبير
مصر .. 5 بلاغات عاجلة بسبب مقال ضد مسؤول كبير
 
الإثنين، 11-08-2025 06:53 م
الوكيل الإخباري-   كشف المحامي المصري أحمد النمس عن تقدمه ببلاغات عاجلة للنائب العام ضد الكاتب مجدي سبلة، بعد نشره مقالات اعتبرها مسيئة بحق القائم بتسيير أعمال رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات، أحمد يحيى مجلي.اضافة اعلان


وقال النمس، إنه تقدم بخمسة بلاغات ضد سبلة الذي نشر مقالات تضمنت معلومات كاذبة ومضللة، وشككت في القائم بأعمال رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، وقللت من شأنه، كما نشرت أخبارًا كاذبة ضده.

وأشار النمس إلى أن الكاتب ادعى وجود إعلاميين يرفضون استمرار مجلي في منصبه، مستنكرين أن يتولى شخص إداري رئاسة أكبر قطاع إعلامي في الهيئة.

وأضاف أن هذه الادعاءات تثير الفتنة بين العاملين في أكبر مؤسسة إعلامية بمصر وتبث الكراهية لوجود أحمد يحيى في منصبه.

كما أوضح أن مقالات سبلة تضمنت عبارات مسيئة، من بينها وصف مجلي بـ"رجل عجوز مريض ينتظر الموت بين لحظة وأخرى"، فضلًا عن التشكيك في قرار رئيس الهيئة بتعيينه سكرتيرًا خاصًا له.

وطالب النمس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكاتب، معربًا عن ثقته في قدرة القضاء المصري على التصدي للمعلومات المضللة التي يسعى البعض لاستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية بسبب حالة الطقس .. جامعة جديدة تحول محاضرات الثلاثاء والأربعاء إلى التعليم عن بُعد

المرشد الإيراني علي خامنئي

عربي ودولي وزير دفاع إسرائيل يهدد خامنئي: اخرج من المخبأ وانظر للسماء

ا

طب وصحة سر اللون الأحمر للدم والأزرق في الأوردة

ا

أخبار محلية مهرجان في المفرق بعنوان "يوم فرح"

أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية للكيان

أسواق ومال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية للكيان

مصر .. 5 بلاغات عاجلة بسبب مقال ضد مسؤول كبير

عربي ودولي مصر .. 5 بلاغات عاجلة بسبب مقال ضد مسؤول كبير

ا

أخبار محلية "العقبة الاقتصادية" تبحث مع صندوق أموال الضمان المشاريع المشتركة

ا

أخبار محلية مدير عام هيئة الإعلام: قريبًا.. نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي بالأردن



 
 





الأكثر مشاهدة