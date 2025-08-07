مطالب لتقليص صلاحيات موظفي إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية

الوكيل الإخباري- يطالب الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين البيت الأبيض بتقييد صلاحيات إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية وموظفيها بسبب مخاوف من تخريبهم العمليات الحكومية.



وجاء في تقرير نشرته قناة "سي بي إس" التلفزيونية نقلا عن أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساتشوستس) وريتشارد بلومينثال (ديمقراطي من كونيتيكت) والنائب روبرت جارسيا (ديمقراطي من كاليفورنيا): "على الرغم من أن إيلون ماسك ترك منصبه، إلا أن نفوذه لا يزال قائما حيث تقوم إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية وموظفيها بمحاولات ليصبحوا جزءا دائما من الحكومة الفيدرالية، موزعين بين الإدارات حيث يواصلون تخريب الوظائف الرئيسية من الداخل".

اضافة اعلان



قال أعضاء مجلس الشيوخ الذين راسلوا سكوت كوبور، رئيس مكتب إدارة شؤون الموظفين، وراسل فوت، رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، إن تدخل إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية في الوكالات الفيدرالية "مثير للقلق".



واعتبروا أن موظفي الإدارة "يتدخلون في عمل مناصب رئيسية بالحكومة"، مما يُهدد قدرتها على "خدمة الشعب الأمريكي".



وكان إيلون ماسك حتى وقت قريب رئيسا لإدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، وموظفا حكوميا أمريكيًا يتمتع بمكانة خاصة، وكان جزءا من الدائرة المقربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، وفقا للصحافة الأمريكية، بدأت العلاقات خلف الكواليس بين الرئيس ورجل الأعمال بالتدهور في الأسابيع الأخيرة لعدة أسباب، منها ما يتعلق بمصالح ماسك التجارية.