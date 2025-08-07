الجمعة 2025-08-08 12:26 ص
 

مطالب لتقليص صلاحيات موظفي إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية

ل
أرشيفية
 
الخميس، 07-08-2025 10:16 م

الوكيل الإخباري- يطالب الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين البيت الأبيض بتقييد صلاحيات إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية وموظفيها بسبب مخاوف من تخريبهم العمليات الحكومية.

وجاء في تقرير نشرته قناة "سي بي إس" التلفزيونية نقلا عن أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساتشوستس) وريتشارد بلومينثال (ديمقراطي من كونيتيكت) والنائب روبرت جارسيا (ديمقراطي من كاليفورنيا): "على الرغم من أن إيلون ماسك ترك منصبه، إلا أن نفوذه لا يزال قائما حيث تقوم إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية وموظفيها بمحاولات ليصبحوا جزءا دائما من الحكومة الفيدرالية، موزعين بين الإدارات حيث يواصلون تخريب الوظائف الرئيسية من الداخل".

اضافة اعلان


قال أعضاء مجلس الشيوخ الذين راسلوا سكوت كوبور، رئيس مكتب إدارة شؤون الموظفين، وراسل فوت، رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، إن تدخل إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية في الوكالات الفيدرالية "مثير للقلق".


واعتبروا أن موظفي الإدارة "يتدخلون في عمل مناصب رئيسية بالحكومة"، مما يُهدد قدرتها على "خدمة الشعب الأمريكي".


وكان إيلون ماسك حتى وقت قريب رئيسا لإدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، وموظفا حكوميا أمريكيًا يتمتع بمكانة خاصة، وكان جزءا من الدائرة المقربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، وفقا للصحافة الأمريكية، بدأت العلاقات خلف الكواليس بين الرئيس ورجل الأعمال بالتدهور في الأسابيع الأخيرة لعدة أسباب، منها ما يتعلق بمصالح ماسك التجارية.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 





الأكثر مشاهدة