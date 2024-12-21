 
السبت 2024-12-21 04:54 م
 

مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركية في هافانا للمطالبة برفع الحصار عن كوبا

ا
أرشيفية
السبت، 21-12-2024 03:59 م

الوكيل الإخباري- تظاهر مئات الآلاف من الكوبيين، يتقدمهم الرئيس ميغيل دياز كانيل، والرئيس السابق راؤول كاسترو، أمام سفارة الولايات المتحدة في هافانا، أمس الجمعة، للمطالبة برفع الحصار الأميركي، وذلك قبل شهر من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وسار المتظاهرون أمام مقر البعثة في جادة ماليكون، تحت شعار «مسيرة الشعب المناضل ضد الحصار وإدراج كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب».

اضافة اعلان


وقال دياز كانيل أمام المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الكوبية: «إننا نسير لنطلب من حكومة الولايات المتحدة أن تدع الشعب الكوبي يعيش في سلام». وهتف المتظاهرون: «ارفعوا الحصار»، و«لسنا إرهابيين، أزيلونا من اللائحة».

وشارك 700 ألف شخص في المسيرة، حسب السلطات، يتقدمهم الرئيس الحالي وسلفه كاسترو (93 عاماً) الذي حكم البلاد بين 2006 و2021 خلفاً لشقيقه فيدل.

 

الشرق الأوسط

 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه فعاليات شعبية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك في طليعة الدول المدافعة عن القضايا العربية

إرباكات مرورية على طريق إربد - عمان

أخبار محلية الأمن يتعامل مع إرباكات مرورية على طريق إربد - عمان

ا

عربي ودولي مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركية في هافانا للمطالبة برفع الحصار عن كوبا

جانب من الجولة التفقدية

أخبار محلية أبو السمن يتفقد مشروع تصريف المياه على طريق البحر الميت

مبنى السفارة السورية في الأردن

أخبار محلية السفارة السورية في الأردن تمنح السوريين تذكرة مرور مجانية للعودة

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

سفارة إيران في دمشق

عربي ودولي إيران تعلن مقتل أحد موظفي سفارتها في دمشق

ل

عربي ودولي فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا



 




الأكثر مشاهدة