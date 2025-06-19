معاريف: الجيش الإسرائيلي يحقق في الصاروخ الذي أطلقته إيران قبل ساعات

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في إطلاق إيران قبل ساعات صاروخا برأس متفجر أكبر من صاروخ شهاب 3، مع الإشارة إلى أن صاروخ خرمشهر الذي أطلقته إيران على إسرائيل يحمل أكثر من طن من المتفجرات. اضافة اعلان





كما أضاف الجيش الإسرائيلي أنه يدرس ما إذا كان الصاروخ الذي سبب دمارا كبيرا في بات يام يحمل رأسا متفجرا معدّلا.