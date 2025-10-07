معرض دبي للطيران يستبعد مشاركة الشركات الإسرائيلية

ولن تشارك الشركات الأمنية الإسرائيلية في نهاية المطاف في معرض الطيران في دبي، حسبما أعلنت شركة "إنفورما ماركتس" المنظمة لمعرض دبي للطيران" اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى "تقييم فني" دون تحديد طبيعته.
وقال تيم هاوس، المدير العام للمعرض، خلال مؤتمر صحفي خصص لعرض نسخة عام 2025 من معرض دبي للطيران، أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال الطيران المدني والعسكري:"العارضون الإسرائيليون الذين كان من المقرر أن يأتوا لن يشاركوا".
يأتي هذا القرار في وقت توترت فيه العلاقات بين تل أبيب وعدة دول عربية بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في غزة.
ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من المعرض، الذي يعد من بين الأكبر في العالم، في نوفمبر المقبل.
يذكر أن أول مشاركة إسرائيلية كانت في الدورة الماضية للمعرض التي أقيمت في العام 2023 وتزامنت مع اندلاع الحرب في غزة، إذ ظهرت وقتها أجنحة شركات الدفاع الإسرائيلية خالية من الموظفين والزوار في الأيام الأولى للمعرض.
