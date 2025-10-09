روسيا تؤكد على سيادة ووحدة الأراضي السورية

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "وحدة سوريا يجب أن تهم جميع الدول المؤثرة في الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وروسيا مستعدة لمساعدة دمشق في مختلف المجالات، بالطبع في القمة الروسية العربية سيجري حوار جاد حول أهمية استقرار سوريا وأمنها".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم
-
السيسي يعد باحتفال يليق بالاتفاق "التاريخي" حول القطاع
-
السيسي يوجه رسالة إلى ترامب .. ويدعو لبدء تنفيذ الاتفاق دون انتظار التوقيع الرسمي
-
مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات بشأن اليمن
-
عامان على العطاء الإماراتي في قطاع غزة
-
ترامب: إطلاق سراح المحتجزين من غزة الاثنين المقبل
-
الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
-
روسيا.. الدفاع الجوي يسقط 27 طائرة أوكرانية مسيرة خلال 3 ساعات