روسيا تؤكد على سيادة ووحدة الأراضي السورية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، على ضرورة حفظ وحدة وسيادة الأراضي السورية لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن استعداد بلاده للمساعدة في مختلف المجالات.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "وحدة سوريا يجب أن تهم جميع الدول المؤثرة في الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وروسيا مستعدة لمساعدة دمشق في مختلف المجالات، بالطبع في القمة الروسية العربية سيجري حوار جاد حول أهمية استقرار سوريا وأمنها".


