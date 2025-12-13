حقيبة عمرو دياب تشعل السوشال ميديا.. ما قصتها وكم يبلغ ثمنها؟فيديو

الحقيبة من موديل "Speedy P9 Bandoulière 30" مصنوعة من جلد العجل الناعم بطبعة مونوغرام، وبطانة جلد خراف، وتضم تفاصيل معدنية ذهبية، وجيوباً داخلية، وحمالة قابلة للإزالة والتعديل، ويبلغ طولها 12.6 بوصة وارتفاعها 8.9 بوصة وعرضها 7.1 بوصة، وطرحت باللون الأخضر مع ألوان أخرى.
وسُجل سعر الحقيبة حوالي 10400 دولار أمريكي، ما زاد من النقاش حول ظهور عمرو دياب بهذه الإطلالة، وسط تفاعل كبير من الحضور في الحفل الذي شهد أداءً لباقة من أشهر أغانيه على مدار مسيرته الفنية.
