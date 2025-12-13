حقيبة عمرو دياب تشعل السوشال ميديا.. ما قصتها وكم يبلغ ثمنها؟فيديو

الوكيل الإخباري- أثار الفنان المصري عمرو دياب جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في حفل موسيقي بجزيرة المها في قطر وهو يحمل حقيبة يد فاخرة من دار لويس فويتون الفرنسية، ما دفع الجمهور للانقسام بين مؤيدين لاختياره الجريء ومنتقدين استغربوا من الستايل.

الحقيبة من موديل "Speedy P9 Bandoulière 30" مصنوعة من جلد العجل الناعم بطبعة مونوغرام، وبطانة جلد خراف، وتضم تفاصيل معدنية ذهبية، وجيوباً داخلية، وحمالة قابلة للإزالة والتعديل، ويبلغ طولها 12.6 بوصة وارتفاعها 8.9 بوصة وعرضها 7.1 بوصة، وطرحت باللون الأخضر مع ألوان أخرى.



وسُجل سعر الحقيبة حوالي 10400 دولار أمريكي، ما زاد من النقاش حول ظهور عمرو دياب بهذه الإطلالة، وسط تفاعل كبير من الحضور في الحفل الذي شهد أداءً لباقة من أشهر أغانيه على مدار مسيرته الفنية.