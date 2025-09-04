موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تستضيف فيه فرنسا قمة أوروبية لـ"تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، التي تطالب بنشر قوات أوروبية على أراضيها في إطار أيّ تسوية للنزاع بينها وبين روسيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحافيين في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي إنّ "روسيا ليست لديها أيّ نيّة لمناقشة تدخّل أجنبي في أوكرانيا"، محذّرة من أنّ هكذا تدخّل، "أيًّا كان شكله أو صيغته، سيكون غير مقبول بتاتًا وسيقوّض أيّ شكل من أشكال الأمن".
وأضافت أنّ الضمانات الأمنية التي يطالب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار أيّ تسوية للنزاع في بلاده، تعتبرها "ضمانات خطر على القارّة الأوروبية".
وأوضحت أنّ موسكو تعتبر هذه المطالب "غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفة: "هذه ليست ضمانات أمنية لأوكرانيا، بل هي ضمانات خطر على القارة الأوروبية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، الأربعاء، لدى استقباله نظيره الأوكراني، إنّ أوروبا مستعدة لتوفير ضمانات أمنية لكييف فور توقيع اتفاق سلام ينهي الحرب التي اندلعت إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا في 2022.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" في مسألة الرسوم الجمركية
-
5 قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان واليونيفيل تندّد بقصف طال عناصرها
-
هل سيعود ماسك إلى صفوف الحزب الجمهوري؟
-
بريطانيا تستخدم مليار جنيه استرليني من فوائد الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
-
رئيس وزراء إثيوبيا يتحدى مصر والسودان: سد النهضة لن يكون الأخير
-
تعاطف أممي مع باكستان نتيجة الفيضانات المميتة
-
حديث في الكواليس .. بوتين وشي يناقشان إطالة عمر البشر وزراعة الأعضاء
-
أردوغان: لن نقف متفرجين أمام جرائم نتنياهو بحق الفلسطينيين