نتنياهو يتحدى الاعترافات الدولية: لن تقام دولة فلسطينية

وقال بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب مساء الأربعاء: "إن استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يلزم إسرائيل بأي حال من الأحوال.. لن تكون هناك دولة فلسطينية".
وأفاد رئيس الوزراء بأن اعتراف بعض الدول الغربية مؤخرا بدولة فلسطينية غير ملزم لإسرائيل بأي شكل من الأشكال.
تصريح نتنياهو المقتضب جاء بعد إعلان 11 دولة في اليومين الماضيين اعترافها بدولة فلسطين وقبل ساعات من توجهه إلى نيويورك لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة المقبل ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين القادم.
ومن المقرر أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين في صلب خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل إضافة الى الحرب على غزة والصراع مع إيران.
والأحد قال نتنياهو، إن رد تل أبيب على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودته من الولايات المتحدة.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لدي رسالة واضحة لهؤلاء الزعماء الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد مجزرة السابع من أكتوبر، أنتم تمنحون جائزة للإرهاب.. ولن تكون هناك دولة فلسطينية".
وأكد أنه على مدى سنوات منع إقامة "دولة الإرهاب"، مشيرا إلى أنه مقابل ضغوط عظيمة من الداخل والخارج قاموا بإصرار وبحكمة سياسية بمضاعفة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، مشددا على أنهم سيستمرون بهذا الطريق.
وكان نتنياهو قد سعى لإقناع الدول الغربية بما فيها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا لعدم الاعتراف بدولة فلسطين ولكنه فشل في مسعاه.
