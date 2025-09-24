الصفدي: نتنياهو يريد أن يشعل المنطقة ونحن نريد أن نحميها

10:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747363 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. اضافة اعلان





جاء ذلك في كلمة للصفدي، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد مساء الأربعاء، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأضاف الصفدي: "نتنياهو يريد أن يشعل المنطقة وأعلن صراحة أنه لن يسمح بقيام الدولة الفلسطينية، لكننا نريد أن نحمي المنطقة من هذا المسار الخطير".



وأكد الصفدي أن "نحن نواجه حكومة إسرائيلية متطرفة لا تريد السلام، وإجراءاتها الأحادية تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي التحرك الجاد لحماية حل الدولتين".



وأشار إلى أن الأردن يواصل جهوده بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين للحفاظ على فرص السلام، مشدداً على أن البديل عن حل الدولتين هو المزيد من العنف والتطرف، وهو ما سيهدد الأمن العالمي برمته.



