مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

وعلى هامش أعمال الجمعية العامة بالأمم المتحدة، شارك مدبولي في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة".
وأكد مدبولي في كلمته على "ترحيب الدولة المصرية بكل الجهود التي تستهدف التوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني".
وحسبما نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، شدّد مدبولي على "رفض وإدانة أية محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني"، محذّراً من "خطورة أن يتسبب ذلك في توسيع نطاق الصراع وامتداده إلى دول المنطقة بصورة يصعب السيطرة عليها".
سكاي نيوز
