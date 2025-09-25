الخميس 2025-09-25 01:08 ص
 

فانس يهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة" إذا رفضت التفاوض

الخميس، 25-09-2025 12:05 ص

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن روسيا ستتعرض لعواقب وخيمة فعلا، إذا رفضت التفاوض بشأن أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عنه: "إذا رفضت روسيا التفاوض بحسن نية ونزاهة، فأعتقد أن ذلك سيُسفر عن عواقب وخيمة للغاية على هذا البلد. وقد أوضح الرئيس: الأمر لا يتعلق بتغيير موقفها، بل بالاعتراف بالواقع".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بأن "الكراهية" المستمرة بين أطراف النزاع تعيق السلام في أوكرانيا.

من جانبه، قال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الرئيس دونالد ترامب لم يكن يمزح في رسالته بشأن موسكو.


وأضاف: "إنه لا يمزح، بل هو جادٌّ للغاية. لقد تعلّم الإيرانيون درسا قاسيا أنه مستعد لاستخدام العصا والجزرة معا.


وزعم المندوب الأمريكي، بأن ترامب "يستحق تماما جائزة نوبل للسلام".


وفي وقت سابق، وصف ترامب روسيا بـ" نمر من ورق" على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.


فرد عليه ممثل الكرملين بالقول إن روسيا دب، وكما هو معروف لا يوجد دب من ورق.

 

RT

 
 
