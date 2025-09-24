الشيباني يكشف كواليس تحضير الشرع لخطابه التاريخي بالأمم المتحدة - صورة

وأضاف الشيباني أن الشرع أصر على كتابة الخطاب بنفسه، مشيرًا بذلك إلى الأهمية الكبيرة التي أولاها الرئيس لهذه الكلمة.
ونشر وزير الخارجية صورة من كواليس التحضيرات للخطاب، وأرفقها بتعليق يوضح تفاصيل عملية الكتابة. وقال الشيباني: "رغم التجهيزات الكاملة من فريق وزارة الخارجية إلا أن فخامة الرئيس أصر على كتابة الحكاية السورية بنفسه".
وقد لاقى المنشور تفاعلاً كبيراً، حيث اعتبره متابعون دليلاً على جدية سوريا الجديدة في التعبير عن "الحكاية السورية" بأصالة ووضوح على المنبر الدولي.
