الخميس 2025-09-25 01:08 ص
 

الشيباني يكشف كواليس تحضير الشرع لخطابه التاريخي بالأمم المتحدة - صورة

الشيباني يكشف كواليس تحضير الشرع لخطابه التاريخي بالأمم المتحدة - صورة
الشيباني يكشف كواليس تحضير الشرع لخطابه التاريخي بالأمم المتحدة - صورة
 
الأربعاء، 24-09-2025 11:46 م
الوكيل الإخباري-  كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، كواليس تحضير الرئيس السوري أحمد الشرع خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأضاف الشيباني أن الشرع أصر على كتابة الخطاب بنفسه، مشيرًا بذلك إلى الأهمية الكبيرة التي أولاها الرئيس لهذه الكلمة.

ونشر وزير الخارجية صورة من كواليس التحضيرات للخطاب، وأرفقها بتعليق يوضح تفاصيل عملية الكتابة. وقال الشيباني: "رغم التجهيزات الكاملة من فريق وزارة الخارجية إلا أن فخامة الرئيس أصر على كتابة الحكاية السورية بنفسه".

وقد لاقى المنشور تفاعلاً كبيراً، حيث اعتبره متابعون دليلاً على جدية سوريا الجديدة في التعبير عن "الحكاية السورية" بأصالة ووضوح على المنبر الدولي.


Image1_9202524234531227489488.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مصر.. ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه في صحراء الإسماعيلية

نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق "هذه الشروط"

عربي ودولي نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق "هذه الشروط"

ل

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين بعد الهجوم بطائرة مسيرة

ل

عربي ودولي واشنطن تعدل لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا

رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو سكان غزة لـ "التمرد" على حماس

فلسطين رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو سكان غزة لـ "التمرد" على حماس

مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

عربي ودولي مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

ل

عربي ودولي فانس يهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة" إذا رفضت التفاوض

ا

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة



 
 





الأكثر مشاهدة