نتنياهو يطالب إبعاد قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان "عن الخطر على الفور"

وقال نتنياهو في بيان مصور متوجها إلى غوتيريش "ابعدوا قوات اليونيفيل عن الخطر. يجب القيام بذلك الآن وعلى الفور"، وذلك بعدما أصيب 5 على الأقل من عناصر اليونيفيل باستهداف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنّ إسرائيل تعد غوتيريش شخصا غير مرغوب فيه لديها بسبب ما وصفه بعدم تنديده بالهجوم الصاروخي الإيراني والسلوك المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل.
وبحسب نتنياهو فإن جيش الاحتلال طلب من اليونيفيل عدة مرات المغادرة لكنها "قوبلت برفض متكرر".
وأضاف "رفضكم إجلاء جنود اليونيفيل يجعلهم رهائن لحزب الله. وهذا يعرضهم وحياة جنودنا للخطر".
وتابع "نأسف لإصابة جنود اليونيفيل ونحن نفعل كل ما في وسعنا لمنع هذه الإصابة. ولكن الطريقة البسيطة والواضحة لضمان ذلك هي ببساطة إخراجهم من منطقة الخطر".
ورفضت قوة (اليونيفيل) الانسحاب من مواقعها في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، رغم الهجمات التي أوقعت 5 جرحى في صفوفها خلال يومين، حسبما أفاد المتحدث باسمها السبت وكالة فرانس برس.
وكالات
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