وقال روغوف: "نظام كييف يستعد لضربة استفزازية الدموية ضد مناطق روسيا، ويبحث عدة تواريخ لذلك".
ورجّح أن يتم الاستفزاز عشية اجتماع ما يسمى بـ"مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا" في 7 يناير في قاعدة رامشتاين العسكرية بألمانيا، أو عشية تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير.
وأشار روغوف إلى أن "الغرض من الاستفزاز تحسين مواقف كييف التفاوضية حسب مزاعم زيلينسك، والحصول على مساعدات مالية جديدة وشحنات إضافية من الأسلحة"، مرجحا استهداف قوات كييف إحدى جبهات المواجهة.
وصرح فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ليكس فريدمان بأن كييف مستعدة للمفاوضات مع ترامب حول سبل حل النزاع.
وسبق لترامب ووعد بأنه سيحل النزاع عن طريق التفاوض وخلال يوم واحد إن عاد إلى السلطة.
وطرح الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق شروط روسيا "لبدء المفاوضات مع أوكرانيا"، وبينها انسحاب قوات كييف من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وتخلي نظام كييف عن خططه للانضمام إلى حلف "الناتو"، وإعلان أوكرانيا الحياد والتخلي عن أي مساع للحصول على أسلحة النووية.
روسيا اليوم
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