نعي مصري لأبو عبيدة بكلمات مؤثرة

إلي جنة الخلد ياأباعبيده . عشت بطلا ورحلت بطلا . دماؤك الطاهره ستشعل الأرض تحت أقدام الصهاينه المجرمين . سيظل إسمك خالدا في عقولنا . وستظل كلماتك حية في ذاكرتنا . المجد للشهداء ، وعاشت فلسطين عربيه