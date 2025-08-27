نقابات العمال الأمريكية تستعد للاحتجاج ضد سياسات ترامب في عيد العمال

وبحسب البيانات المنشورة، تم تنظيم المظاهرات من قبل شبكة "ماي داي سترونغ" (May Day Strong) تحت شعار "عمال وليس مليارديرات"، وسوف تجري في أكثر من 700 مدينة، بما في ذلك الأراضي التابعة لما وراء البحار.
وانضم إلى الحركة العشرات من المنظمات، بما في ذلك اتحاد النقابات العمالية الأمريكي الاتحاد الأمريكي للعمل – مؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، الذي يمثل مصالح حوالي 15 مليون عامل، كما أوضحت مجلة "تايم".
ووفقا للمجلة، ستركز المظاهرات في نيوجيرسي، على حماية المدارس العامة والرعاية الصحية، وفي عدد من الولايات ستجري تحت شعارات "ضد النفوذ الشركاتي" و"من أجل الرفاه المشترك".
بالتزامن مع ذلك، تطلق حركة "مسيرة النساء" سلسلة من الفعاليات تحت اسم "سبتمبر التضامني"، والتي ستبدأ في عيد العمال وتستمر مع احتجاجات مقررة في العشرين من سبتمبر المقبل، تحت شعار "اجعلوا المليارديرات يدفعون".
-
أخبار متعلقة
-
الأمن اللبناني يوقف امرأة أردنية متورطة في تهريب 13 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون
-
أمين عام الناتو: ألمانيا ستلعب دورا رئيسيا في عسكرة أوروبا
-
قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون جنوب أوكرانيا
-
الولايات المتحدة تبدأ فرض التعرفات المضاعفة على المنتجات الهندية
-
مقتل 6 عناصر من الجيش السوري جراء هجوم إسرائيلي
-
سُمع دوي انفجاره فجر اليوم.. الاحتلال يعترض صاروخاً اُطلق من اليمن
-
مستشار ترامب يتهم بولتون بنشر معلومات سرية
-
ترامب يأمل بتسوية النزاع في أوكرانيا وغزة "بسرعة كبيرة"