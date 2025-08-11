"هآرتس": سرقة مركبة ذاتية القيادة للجيش الإسرائيلي وسيقت إلى العمق اللبناني

وقالت الصحيفة: "سرقت مركبة ذاتية القيادة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تحتوي على مدفع رشاش ومعدات متنوعة، في عمق البلاد يوم الخميس الماضي".
وأضافت "في البداية، اعتقد الجيش أن المركبة التي كانت تعمل بالقرب من مستوطنة دوفاف، قد استولت عليها قوات الأمم المتحدة، لكن التفتيش كشف أنها لم تكن بحوزتهم، بل كانت على ما يبدو في حوزة عناصر معادية".
وأفادت "هآرتس" بأن عناصر الوحدة العاملة قاموا في لبنان بتشغيل مركبتين ذاتيتي القيادة، وخلال العملية انقلبت إحداهما وجلبوا رافعة لإخراجها من الموقع.
وأشارت إلى أنه أثناء عملية الانتشال لاحظ عناصر الجيش أن المركبة الثانية كانت محملة على مقطورة بدأت بالتوجه إلى لبنان.
ووفقا لضباط تحدثوا لصحيفة "هآرتس"، امتنع قادة الفرقة 91 المسؤولة عن المنطقة، عن تدمير المركبة بغارة جوية.
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي بيان رسمي ردا على الواقعة.
