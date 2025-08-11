الإثنين 2025-08-11 10:57 م
 

ترامب يعلق على محاولة احتلال غزة: تذكروا 7 أكتوبر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الوكيل الإخباري- امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الإفصاح بشكل مباشر عما إذا كان يدعم خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، مذكراً في الوقت ذاته بأحداث السابع من أكتوبر، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي.اضافة اعلان


وقال الموقع إن تصريحات ترامب بدت كأنها تأييد لحجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة زيادة الضغط العسكري على حماس.

وقال ترامب في مقابلة مع الموقع: "لدي شيء واحد أقوله: تذكروا 7 أكتوبر، تذكروا 7 أكتوبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.

وأضاف أن حماس "لن تطلق سراح الرهائن في الوضع الحالي"، معتبراً أن "الحصول على الرهائن سيكون أمراً صعباً".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يواجه فيه الهجوم الإسرائيلي المخطط على غزة معارضة من بعض القادة العسكريين الإسرائيليين، الذين يحذرون من أن العملية قد تعرض حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر.

وتواجه خطة إسرائيل العسكرية انتقادات دولية متزايدة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، إلا أن ترامب قال إنه يفضل عدم التدخل، مشيراً إلى أن على إسرائيل أن تتصرف "بالطريقة التي تراها مناسبة".

سكاي نيوز
 
 
