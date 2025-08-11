مصر .. بيان للأمن بعد مقتل بطل سباقات دولي بطلق ناري

وأكدت وزارة الداخلية أن مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغًا من أحد المستشفيات بوفاة مالك إحدى الشركات وصاحب أحد مراكز خدمات السيارات، ومقيم بالقاهرة، على إثر إصابته بعيار ناري، وهو بطل السباقات الدولي هيثم سمير.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه بسؤال شريك المجني عليه أقر أنه حال توجههما لقطعة أرض ملك "المغدور" بدائرة مركز شرطة قليوب، حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه و"نجل الحارس الخصوصي لذات قطعة الأرض" بسبب رغبة هيثم سمير في إنهاء عمل والده.
وأكد شريك المجني عليه أن الخلاف بين المجني عليه والجاني تطوّر لمشاجرة أطلق خلالها نجل الحارس عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته، مما أدى إلى وفاة بطل السباقات الدولي.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، في حينه، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وعملت الأجهزة الأمنية على اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويُعد هيثم سمير أحد أبرز الأسماء في عالم سباقات السيارات في مصر، حيث اشتهر بتنظيم فعاليات الأوتوكروس، وهي إحدى أكثر الرياضات إثارة في مجال السيارات، وشارك في العديد من البطولات الدولية، منها سباق "ريد بُل كار بارك دريفت"، حيث مثّل مصر في نهائيات إقليمية وحقق إنجازات بارزة، من بينها لقب "بطل الانجراف".
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الجهود الأمنية للحد من مثل هذه الجرائم، حيث تعمل السلطات على تعزيز الإجراءات القانونية لتسوية النزاعات وحماية الأرواح والممتلكات، ومع ذلك، تظل مثل هذه الوقائع تسلط الضوء على الحاجة إلى حلول جذرية لمعالجة الخلافات العقارية بشكل سلمي.
روسيا اليوم
