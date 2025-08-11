ماكرون وزوجته يجمعان معلومات عن الصحفية التي ادعت أن بريجيت مولودة ذكرا

وجاء في المقال: "استعان محامو إيمانويل وبريجيت ماكرون بمحققين لجمع معلومات عن مقدمة البرامج الصوتية الأمريكية كانديس أوينز تمهيدا لمقاضاتها".
يُشار إلى أن التحقيق أجرته شركة "نارديلو" الأمريكية قبل الاستئناف أمام المحكمة في يوليو.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت رفعا دعوى قضائية ضد الصحفية الأمريكية كانديس أوينز بتهمة التشهير.
وزعمت الصحفية أن زوجة ماكرون وُلدت ذكرا باسم جان ميشيل ترونيو.
وقد وُصفت هذه القضية في حلقة من ثمانية أجزاء على قناتها على يوتيوب بعنوان "Becoming Brigitte"، والتي عُرضت العام الماضي وحصدت أكثر من 2.3 مليون مشاهدة.
ويطالب ماكرون بمحاكمة الصحفية أمام هيئة محلفين والحصول على تعويضات، ووفقا لمحاميهما، فإنهما مستعدان للسفر إلى الولايات المتحدة شخصيا لحضور المحاكمة.
في وقت سابق، صرّحت أوينز بأنها تتعرض لمضايقات من محامي عائلة ماكرون، لكنها أشارت إلى أن "الولايات المتحدة ليست أوروبا، ولدينا حرية تعبير"، وأن المحامين الفرنسيين "لن يُسكتوها".
وأشارت إلى أن "الرؤساء لا يهددون الصحفيين الأجانب إلا إذا كانوا مرعوبين مما قد يكشفونه من حقائق".
روسيا اليوم
