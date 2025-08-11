الإثنين 2025-08-11 10:57 م
 

ماكرون وزوجته يجمعان معلومات عن الصحفية التي ادعت أن بريجيت مولودة ذكرا

ماكرون وزوجته
ماكرون وزوجته
 
الإثنين، 11-08-2025 10:34 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن محققين يجمعون بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معلومات عن الصحفية الأمريكية كانديس أوينز، التي سبق أن رفع الزوجان دعوى قضائية ضدها.اضافة اعلان


وجاء في المقال: "استعان محامو إيمانويل وبريجيت ماكرون بمحققين لجمع معلومات عن مقدمة البرامج الصوتية الأمريكية كانديس أوينز تمهيدا لمقاضاتها".

يُشار إلى أن التحقيق أجرته شركة "نارديلو" الأمريكية قبل الاستئناف أمام المحكمة في يوليو.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت رفعا دعوى قضائية ضد الصحفية الأمريكية كانديس أوينز بتهمة التشهير.

وزعمت الصحفية أن زوجة ماكرون وُلدت ذكرا باسم جان ميشيل ترونيو.

وقد وُصفت هذه القضية في حلقة من ثمانية أجزاء على قناتها على يوتيوب بعنوان "Becoming Brigitte"، والتي عُرضت العام الماضي وحصدت أكثر من 2.3 مليون مشاهدة.

ويطالب ماكرون بمحاكمة الصحفية أمام هيئة محلفين والحصول على تعويضات، ووفقا لمحاميهما، فإنهما مستعدان للسفر إلى الولايات المتحدة شخصيا لحضور المحاكمة.

في وقت سابق، صرّحت أوينز بأنها تتعرض لمضايقات من محامي عائلة ماكرون، لكنها أشارت إلى أن "الولايات المتحدة ليست أوروبا، ولدينا حرية تعبير"، وأن المحامين الفرنسيين "لن يُسكتوها".

وأشارت إلى أن "الرؤساء لا يهددون الصحفيين الأجانب إلا إذا كانوا مرعوبين مما قد يكشفونه من حقائق".

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدانات نيابية ونقابية لجريمة الاحتلال استهداف الصحفيين

أخبار محلية إدانات نيابية ونقابية لجريمة الاحتلال استهداف الصحفيين

ا

أخبار محلية 3 وفيات و5 إصابات بحريق محل للعطور في ماركا ​

ماكرون وزوجته

عربي ودولي ماكرون وزوجته يجمعان معلومات عن الصحفية التي ادعت أن بريجيت مولودة ذكرا

ا

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين لاستكمال أوراقهم للاستفادة من مشروع استصلاح الأراضي

محطة طاقة نووية

عربي ودولي حالة صدمة .. قناديل البحر تغلق أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الغربية

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعمار

ت

أخبار محلية نقابة الصيادلة تطلق حملتها الثالثة "أنقذوا أطفال غزة"

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير

فلسطين زامير: الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يسيطر على مدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة