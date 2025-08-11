الإثنين 2025-08-11 10:56 م
 

إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها

الإثنين، 11-08-2025 09:25 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، إن الوضع في قطاع غزة "غير مقبول أخلاقيا وقانونيا"، ونحن لسنا أمام عملية عسكرية تقليدية ترافقها أضرار جانبية، بل أمام نفي صريح لمبادئ القانون الدولي والقيم التي قامت عليها حضارتنا. ولا يمكن الصمت إزاء ذلك".اضافة اعلان


ووفقا لـ (يورو نيوز)، أعلن كروسيتو أن إيطاليا تجري تقييما جديا لفرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل، مشددا على أن الهدف من هذه العقوبات هو "إنقاذ مواطني إسرائيل من حكومة فقدت عقلها وإنسانيتها" بحسب تعبيره.
 
 
