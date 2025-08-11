إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها

ووفقا لـ (يورو نيوز)، أعلن كروسيتو أن إيطاليا تجري تقييما جديا لفرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل، مشددا على أن الهدف من هذه العقوبات هو "إنقاذ مواطني إسرائيل من حكومة فقدت عقلها وإنسانيتها" بحسب تعبيره.
-
أخبار متعلقة
-
ماكرون وزوجته يجمعان معلومات عن الصحفية التي ادعت أن بريجيت مولودة ذكرا
-
حالة صدمة .. قناديل البحر تغلق أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الغربية
-
ترامب يعلق على محاولة احتلال غزة: تذكروا 7 أكتوبر
-
نشر بنود معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان
-
بدء عودة الكهرباء بعد انقطاعها عن وسط العراق وجنوبه
-
ترامب يشعل الإنترنت بعد زلة لسان عن ألاسكا
-
مصر .. السيسي يجدد الثقة ويمدد خدمة مسؤولين كبيرين
-
محكمة مصرية تبرئ أبناء أشهر رجال مبارك من تهم مخلة