هام للراغبين بالحج.. السعودية تُعلن عن إجراءات جديدة للموسم القادم

07:24 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الإجراءات والتنظيمات الجديدة استعدادًا لموسم حج العام القادم، وذلك خلال اللقاء نصف السنوي الذي عقده وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مع رؤساء مكاتب شؤون الحج من مختلف دول العالم الإسلامي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة، وبحضور أكثر من 100 وزير ومفتي ومسؤول.





وأكد الدكتور الربيعة خلال اللقاء أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لاستكمال التعاقدات الخاصة بخدمات الحجاج، مشددًا على ضرورة إنهاء عقود المخيمات قبل 15 رجب 1447هـ، وخدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل 13 شعبان، على أن تصدر تأشيرات الحج قبل 1 شوال دون أي تمديد.



كما شدد الوزير على أهمية توعية الحجاج بعدم أداء الحج إلا بتصريح رسمي، وتوحيد الجهود الإعلامية والتوعوية لحمايتهم من أي استغلال أو تضليل.



وأوضح أن شهادة الاستطاعة الصحية أصبحت شرطًا أساسيًا لإصدار تأشيرة الحج، ويجب اعتمادها إلكترونيًا عبر منصة "مسار" بعد توقيعها من رئيس المكتب ومسؤول البعثة الطبية، مؤكدًا أنه لن تُصدر أي تأشيرة دون هذه الشهادة.



وأشار الربيعة إلى أن دفع قيمة الهدي والأضاحي سيكون فقط عبر مكاتب شؤون الحجاج ومن خلال مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، محذرًا من التعامل مع أي جهات غير نظامية، كما أكد أن بطاقة "نسك" ستكون شرطًا لدخول الحرم المكي والمشاعر المقدسة.



وطالب الوزير المكاتب بسرعة إدخال بيانات الإداريين والطبيين والإعلاميين قبل 1 رجب القادم، واستكمال تعيين الناقلات الجوية وحجز الخانات الزمنية لنقل الحجاج قبل 15 رجب، مؤكدًا أن جميع التعاملات المالية والإدارية يجب أن تتم عبر منصتي "نسك" و"مسار".



واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والدولية المعنية، بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين.