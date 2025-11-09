الأحد 2025-11-09 11:22 م
 

هبوط 9 طائرات كويتية اضطراريا بمطار البصرة في العراق

أرشيفية
 
الأحد، 09-11-2025 10:12 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات العراقية اليوم الأحد، أن مطار البصرة الدولي استقبل 9 طائرات كويتية هبطت اضطراريا نظرا لسوء الأحوال الجوية في الكويت.

وذكر بيان وزارة النقل العراقية: "مطار البصرة الدولي شهد اليوم هبوط تسع طائرات كويتية اضطراريا، وذلك استنادا إلى قانون الطيران المدني وتم استقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية بالتزامن مع الرحلات المجدولة، من خلال تنسيق عال وجهود مشتركة بين أقسام المطار".

وأضاف البيان: "يعكس أداء الكوادر جاهزية المطار وكفاءة الفرق في التعامل مع الحالات الطارئة".


وأوضح أن إدارة المطارات العراقية جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطراريا، كما أن المطارات العراقية مهيّأة للتعامل معها، فضلا عن امتلاكها أجهزة ملاحية ذات مصادر عالمية بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية بانسيابية تامة.

RT

 
 
gnews

