هبوط 9 طائرات كويتية اضطراريا بمطار البصرة في العراق

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات العراقية اليوم الأحد، أن مطار البصرة الدولي استقبل 9 طائرات كويتية هبطت اضطراريا نظرا لسوء الأحوال الجوية في الكويت.



وذكر بيان وزارة النقل العراقية: "مطار البصرة الدولي شهد اليوم هبوط تسع طائرات كويتية اضطراريا، وذلك استنادا إلى قانون الطيران المدني وتم استقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية بالتزامن مع الرحلات المجدولة، من خلال تنسيق عال وجهود مشتركة بين أقسام المطار".

وأضاف البيان: "يعكس أداء الكوادر جاهزية المطار وكفاءة الفرق في التعامل مع الحالات الطارئة".