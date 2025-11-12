الأربعاء 2025-11-12 08:28 م
 

هزة أرضية تضرب لبنان

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 12-11-2025 07:56 م

الوكيل الإخباري- سجل المركز اللبناني للجيوفيزياء هزة أرضية بعد ظهر اليوم شعر بها سكان بيروت وشمال لبنان، بعد هزة صباحية بقوة 5.2 على مقياس ريختر حدد موقعها غرب جزيرة قبرص.

اضافة اعلان


وأعلن الدفاع المدني اللبناني "ان عناصره نفذوا مهمات ميدانية في مدينة طرابلس شمال لبنان لتأمين سلامة المواطنين الذين غادروا منازلهم تحسباً من ارتدادات الهزة، ولتقديم المساعدة للنازحين".

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

التدريب المهني تُشارك في مؤتمر عربي حول إعادة تشكيل التعليم والتدريب المهني والتقني

أخبار محلية التدريب المهني تُشارك في مؤتمر عربي حول إعادة تشكيل التعليم والتدريب المهني والتقني

ف

عربي ودولي وزيرة الطاقة الأوكرانية تقدم استقالتها

منتخب الكراتيه يضيف ميدالية فضية وبرونزيتين في دورة ألعاب التضامن الاسلامي

أخبار محلية منتخب الكراتيه يضيف ميدالية فضية وبرونزيتين في دورة ألعاب التضامن الاسلامي

ل

أخبار محلية إطلاق مبادرتي "المدرسة الآمنة" و"الطريق المثالي" في المفرق

مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشرفات والسلاخ والزريقات

أخبار محلية مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشرفات والسلاخ والزريقات

ل

عربي ودولي هزة أرضية تضرب لبنان

المصري يتفقد استعداد بلديات الشراه والأشعري والشوبك وايل لفصل الشتاء

أخبار محلية المصري يتفقد استعداد بلديات الشراه والأشعري والشوبك وايل لفصل الشتاء

الربيحات: تصريح سلامي مسيء للعرسان ولجميع لاعبي المنتخب وعليه الاعتذار

خاص بالوكيل الربيحات: تصريح سلامي مسيء للعرسان ولجميع لاعبي المنتخب وعليه الاعتذار



 
 





الأكثر مشاهدة