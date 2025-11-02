هيغسيث: واشنطن وبكين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة

08:06 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752191 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عقب اجتماعه مع نظيره الصيني دونغ جون في ماليزيا، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة إنشاء قنوات اتصال عسكرية بين البلدين للحد من النزاعات وعدم تصعيد أي مشاكل قد تنشأ في المستقبل. اضافة اعلان





وبعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، قال هيغسيث في منشور على موقع إكس السبت "عقدتُ اجتماعا إيجابيا بنفس القدر مع نظيري وزير الدفاع الوطني الصيني الأميرال دونغ جون في ماليزيا".



وأضاف هيغسيث أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون المزيد من الاجتماعات حول إنشاء هذه القنوات.