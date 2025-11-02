هيغسيث: واشنطن وبكين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة

وبعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، قال هيغسيث في منشور على موقع إكس السبت "عقدتُ اجتماعا إيجابيا بنفس القدر مع نظيري وزير الدفاع الوطني الصيني الأميرال دونغ جون في ماليزيا".
وأضاف هيغسيث أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون المزيد من الاجتماعات حول إنشاء هذه القنوات.
