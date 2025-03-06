واشنطن تفتح خزائنها لإسرائيل: ملتزمون بـ"أمنها الاقتصادي"

وأجرى سموتريتش زيارته الرسمية الأولى للعاصمة الأميركية خلال أربع سنوات، إذ إنه في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لم يُسمح له بعقد اجتماعات مع مسؤولي الولايات المتحدة.
وتلقى سموتريتش دعوة لزيارة الولايات المتحدة من بيسنت في مكالمة هاتفية الشهر الماضي، وأوضح الوزير الأميركي أنه "كما اعتبر الرئيس دونالد ترامب أنه من المهم مقابلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية ولايته، كان من المهم بالقدر نفسه بالنسبة لي مقابلة سموتريتش"، لإظهار دعمه لإسرائيل.
وأكد بيسنت أنه "كجزء من التزام ترامب بأمن إسرائيل، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بالقدر نفسه بضمان الأمن الاقتصادي لإسرائيل".
وقال لسموتريتش، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "ستكون جميع أبوابنا مفتوحة لك".
وتأتي هذه التصريحات في ظل الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي، بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على جبهات متعددة على مدار أكثر من 15 شهرًا.
وفي بيان مشترك بعد لقائهما، أكد الوزيران التزامهما القوي والمستمر بالشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال البيان: "هذا وقت حاسم لصياغة مستقبل اقتصادي جديد لكلا البلدين، وتعزيز القيادة العالمية للولايات المتحدة، ودور إسرائيل كشريك اقتصادي".
سكاي نيوز
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