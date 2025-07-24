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واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ سطح-جو متطورة إلى مصر

منظومة ناسامس
منظومة ناسامس
 
الخميس، 24-07-2025 11:53 م
الوكيل الإخباري- ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان، اليوم الخميس، أنّ وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لمنظومة صواريخ سطح-جو متطورة، وعناصر الدعم اللوجستي، ودعم البرامج ذات الصلة إلى مصر، بمبلغ يُقدّر بنحو 4.67 مليار دولار.اضافة اعلان


وجاء في البيان أنّ المقاول الرئيسي لعملية البيع هو شركة "آر. تي. إكس كورب". وNASAMS (ناسامس) هو اختصار لـ National Advanced Surface-to-Air Missile System، ويعني بالعربية: "النظام الوطني المتقدم للصواريخ أرض-جو".

ويُوفر نظام NASAMS للدفاع الجوي منظومة دفاعية مرنة وحديثة، تُـمكّـن قوات الدفاع من تعزيز قدراتها على رصد ومواجهة وتدمير مختلف الأهداف الجوية الحالية والمتطورة، بما في ذلك الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة، والمُسيّرات (الطائرات بدون طيار)، إضافة إلى التهديدات الناشئة من صواريخ كروز.

يُستخدم نظام NASAMS حاليًا من قِبل 13 دولة، وتم دمجه ضمن منظومة الدفاع الجوي لمنطقة العاصمة الوطنية الأمريكية منذ عام 2005. وإلى جانب الولايات المتحدة، تعتمد دول عديدة مثل النرويج، فنلندا، إسبانيا، هولندا، عُمان، ليتوانيا، إندونيسيا، أستراليا، قطر، المجر، أوكرانيا، ودولة أخرى لم يُعلن عنها، على هذا النظام في حماية أراضيها والدفاع عن الأصول الحيوية. ويستوفي النظام جميع متطلبات "الناتو" من حيث التوافق التشغيلي.

تم تطوير NASAMS بالتعاون مع شركة Kongsberg Defence & Aerospace، ويقوم على بنية هندسية معيارية وموزعة، تعتمد مكونات مفتوحة المصدر في المجالين البرمجي والمادي، ما يجعله قادرًا على استيعاب تقنيات وقدرات ومزايا جديدة باستمرار، لتوفير منظومة دفاع جوي لا تُضاهى.

سكاي نيوز
 
 
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