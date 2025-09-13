السبت 2025-09-13 10:22 م
 

وزير الخارجية الأميركي: لسنا سعداء بهجوم إسرائيل على قطر لكن دعمنا لها مستمر

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
السبت، 13-09-2025 09:59 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت، إن الاختلاف بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر "لن يغير" الدعم الأميركي لإسرائيل التي سيزورها الأحد.اضافة اعلان


وقال روبيو لصحافيين قبل انطلاقه في رحلته إلى إسرائيل السبت "بطبيعة الحال نحن غير سعداء (بالهجوم)" لكن ما حصل "لن يغير طبيعة علاقتنا مع إسرائيل، لكن سيكون علينا أن نتحدث عنه (وعن) التأثير الذي سيخلفه خصوصا" على الجهود الدبلوماسية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

أخبار محلية انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي وزير الخارجية الأميركي: لسنا سعداء بهجوم إسرائيل على قطر لكن دعمنا لها مستمر

جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية

أخبار محلية جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد مكتب التسويق الزراعي بسوق عمان المركزي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين هجوما استهدف جنودًا باكستانيين

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع في المنطقة

اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

أخبار محلية اتحاد الكتاب يحتفي بإشهار 9 مؤلفات

البترا

أخبار محلية البترا تستضيف الحافلة الموسيقية العُمانية "بوهو فان"



 
 





الأكثر مشاهدة