وزير الخارجية الأميركي: لسنا سعداء بهجوم إسرائيل على قطر لكن دعمنا لها مستمر

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت، إن الاختلاف بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر "لن يغير" الدعم الأميركي لإسرائيل التي سيزورها الأحد. اضافة اعلان





وقال روبيو لصحافيين قبل انطلاقه في رحلته إلى إسرائيل السبت "بطبيعة الحال نحن غير سعداء (بالهجوم)" لكن ما حصل "لن يغير طبيعة علاقتنا مع إسرائيل، لكن سيكون علينا أن نتحدث عنه (وعن) التأثير الذي سيخلفه خصوصا" على الجهود الدبلوماسية.