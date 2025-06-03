وزير خارجية بريطانيا: السودان يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم

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الوكيل الإخباري- نبه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاثنين، إلى أن السودان يعيش "أسوأ كارثة إنسانية في العالم" أثناء مشاركته في مؤتمر حول الحوكمة والتنمية في إفريقيا ينظم في المغرب. اضافة اعلان





وقال لامي: "الأزمة في السودان ... إنها حاليا أسوأ كارثة إنسانية في العالم وهي مقلقة للغاية" ردا على سؤال لرجل الأعمال السوداني البريطاني محمد إبراهيم خلال المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة تابعة له حول الحوكمة، افتتح الأحد في مدينة مراكش.



ويشهد السودان، ثالث أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، منذ نيسان/أبريل 2023 حربا مدمرة اندلعت على خلفية صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب العام 2021، ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.



وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد 13 مليون نسمة فيما تعاني بعض المناطق من المجاعة، وسط "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.



وأضاف لامي، الذي يقوم بزيارة للمغرب منذ الأحد: "هناك تناقض وغموض وبالتأكيد نقص في تسليط الأضواء على هذه الأزمة على الصعيد العالمي، وعلى صعيد جزء كبير من العالم الغربي".



وأكد: "لذا، فقد عقدتُ العزم منذ وقت مبكر من تولّي منصبي على أن أبذل كل ما بوسعي، بصفتي وزير الخارجية البريطاني، للفت الأنظار إلى هذه الأزمة".