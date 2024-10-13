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وفاة رئيس وزراء إسكتلندا السابق ساموند

رئيس وزراء إسكتلندا السابق
رئيس وزراء إسكتلندا السابق
الأحد، 13-10-2024 09:47 ص
الوكيل الإخباري-   توفي رئيس وزراء إسكتلندا السابق أليكس ساموند، المؤيد المتحمس لاستقلال بلاده، عن عمر 69 عاما، حسبما أعلن أعضاء حزب الاستقلال الذي كان يتزعمه، امس السبت.اضافة اعلان


وكتب الحزب على منصة "إكس": "كان عملاقا من عمالقة حركة الاستقلال".

ولم يحدد أعضاء الحزب سبب وفاة ساموند، لكن وفقا لوسائل إعلام بريطانية فقد أصيب بمرض بعد إلقائه خطابا في مقدونيا الشمالية.

وستبقى مسيرة الرجل الذي ولد في 31 ديسمبر 1954 في لينليثغو قرب إدنبره، مطبوعة بالاستفتاء الذي أجري عام 2014 على استقلال إسكتلندا، وهي هزيمة مريرة لمعسكر "نعم" الذي كان يقوده (55 بالمئة من الأصوات الرافضة).
 
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