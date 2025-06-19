وكالة الطاقة الذرية تواصل مراقبة الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن لديها معلومات تفيد بأن مفاعل خنداب الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل تعرض للقصف، لكنها لم تبلغ عن أي آثار إشعاعية.
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