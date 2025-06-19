الخميس 2025-06-19 11:33 م
 

وكالة الطاقة الذرية تواصل مراقبة الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية

داخل منشأة التخصيب الذري في مركز نطنز للأبحاث النووية على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب طهران
داخل منشأة التخصيب الذري في مركز نطنز للأبحاث النووية على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب طهران
 
الخميس، 19-06-2025 10:58 م
الوكيل الإخباري-   قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إنّها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتقييمه فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية في إيران.اضافة اعلان


وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن لديها معلومات تفيد بأن مفاعل خنداب الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل تعرض للقصف، لكنها لم تبلغ عن أي آثار إشعاعية.
 
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