وكالة الطاقة الذرية تواصل مراقبة الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية

10:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734959 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إنّها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتقييمه فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية في إيران. اضافة اعلان





وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن لديها معلومات تفيد بأن مفاعل خنداب الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل تعرض للقصف، لكنها لم تبلغ عن أي آثار إشعاعية.