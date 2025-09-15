ولي العهد السعودي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بالقمة

03:19 م

الوكيل الإخباري- يتوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود إلى العاصمة القطرية لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة، وفق وكالة الأنباء السعودية. اضافة اعلان

