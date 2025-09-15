الإثنين 2025-09-15 06:05 م
 

ولي العهد السعودي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بالقمة

الإثنين، 15-09-2025 03:19 م
الوكيل الإخباري-   يتوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود إلى العاصمة القطرية لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة، وفق وكالة الأنباء السعودية. اضافة اعلان
 
 
